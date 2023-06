Tiefenbach

18:15 Uhr

Alles neu im Bürzle-Haus in Tiefenbach: Einblick in das Vereinsheim

Von allen Seiten erweist sich das sanierte Bürgermeister-Erwin-Bürzle-Haus in Tiefenbach als das neue Schmuckstück im Illertisser Stadtteil Tiefenbach.

Plus Aus der einstigen Schule wurde nach der Sanierung das Vorzeigeobjekt fürs Dorf schlechthin. Vor dem Tag der offenen Türe gibt es hier einen ersten Einblick.

Von Regina Langhans

Ein Ort der Wertschätzung von Kultur war das 1854 errichtete erste richtige Schulhaus in Tiefenbach von Anfang an. Seither hat das Dorf daran festgehalten: Nach dem Neubau der Schule am Lichtacker wurde es als Vereinsheim weiter genutzt. Und dann wurde das Wahrzeichen zugunsten einer zukunftsfähigen Sanierung sogar der Stadt Illertissen „geschenkt“. Denn der Vereinsring hätte die Kosten für den Umbau einfach nicht schultern können. Nun ist das stattliche Gebäude zu einem Schmuckstück für das Dorf geworden. Kommenden Sonntag soll es den kirchlichen Segen bekommen, ab 16 Uhr sind die Türen zur Besichtigung offen.

Der Blick in die Schulchronik zeigt, dass sich das Dorf seine eigene Bildungsstätte hart erarbeiten musste. Schulunterricht ist in Tiefenbach schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts dokumentiert. So ist Kirchenrechnungen zu entnehmen, dass 1814 ein Lehrer Alois Frey wirkte und für Mesnerdienste entlohnt wurde. Bis 1854 fand der Unterricht im beengten Mesnerhaus südlich der Pfarrkirche statt. Das Gebäude wurde 1898 abgebrochen.

