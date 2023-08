Tiefenbach

06:00 Uhr

Aus einer Bierlaune heraus entstand ein Kanuteam in Tiefenbach

Plus Seit 25 Jahren erkunden Männer des Turn- und Sportvereins Tiefenbach Deutschlands Gewässer. Reiner Altenhof erzählt, was sie schon alles erlebt haben.

Von Regina Langhans

Im Kanu auf der Donau, Schleusen im Spreekanal oder Wasserfälle in der Altmühl: Derartige Abenteuer haben die Freizeit-Kanuten aus Tiefenbach in 25 Jahren gemeinsamer Ausflüge erlebt. Alles halb so wild, findet Reiner Altenhof, Übungsleiter der Männergymnastik im Turn- und Sportverein Tiefenbach (TuS). „Einer muss es halt organisieren, und das bin ich“, sagt der 72-Jährige. Angesichts der nun schon seit einem Vierteljahrhundert regelmäßig stattfindenden Kanutouren durch deutsche Gewässer staunen die Kanuten selbst über ihre Kontinuität.

In einem dicken Bildband haben sie festgehalten, was „aus einer damaligen Bierlaune“ heraus entstanden ist. „Wir waren sechs Männer, die nach einem Ausflugsziel mit sportlicher Betätigung suchten“, erzählt der Tiefenbacher. Sie hatten sich für ein Wochenende mit Kanufahren auf der Lahn, einem Nebenfluss des Rheins, entschieden. Das war 1997. Der Erfolg verlangte nach Wiederholung und tut es für die eingefleischte Männerriege bis heute.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen