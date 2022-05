Auto prallt gegen Zugmaschine: Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt

Plus Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug war die Kreisstraße zwischen Illertissen und Tiefenbach zeitweise voll gesperrt.

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße NU9 zwischen Illertissen und Tiefenbach sind am Donnerstagvormittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Zusammenstoß zwischen dem Auto und einer landwirtschaftlichen Zugmaschine hatte sich kurz nach der Autobahn-Unterführung der A7 ereignet.