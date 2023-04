Auto stürzt auf die Seite: Nach Unfall in Tiefenbach läuft die Bergung

Zwei Menschen sind am Mittwochmittag bei einem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt worden. Aktuell läuft die Rettung der beiden, der Verkehr wird umgeleitet.

In Tiefenbach hat sich am Mittwochmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ersten Informationen vor Ort zufolge ist ein Auto an den Randstein geraten und auf die Seite umgekippt. Zwei Menschen wurden dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr hat das Auto mittlerweile wieder auf die Räder gestellt und die Rettung der beiden Fahrzeuginsassen läuft.

Der Unfall hat sich etwa 50 Meter nach dem Ortseingang von Illertissen kommend ereignet, der Abschnitt der Graf-Kirchberg-Straße ist voll gesperrt. Die Feuerwehr leitet den Verkehr örtlich um. Wir berichten an dieser Stelle, sobald wir mehr wissen. (rjk)