Tiefenbach

vor 50 Min.

Das Bürzle-Haus ist ab Mai wieder für die Vereine in Tiefenbach da

Lokal Die Renovierung der alten Schule im Stadtteil geht gut voran. Kritische Stimmen wurden bei der Bürgerversammlung im Ort zum Thema Energie laut.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Bürgerversammlungen in den Illertisser Stadtteilen wie diese Woche in Tiefenbach bieten abseits großer Stadtpolitik die Möglichkeit zu direktem Austausch zwischen Bürgern und Bürgermeister. Rund 50 Interessierte waren dazu in die Gemeindehalle gekommen und hatten ihr Stadtoberhaupt Jürgen Eisen auch einiges zu fragen.

