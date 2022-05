Tiefenbach

18:30 Uhr

Das glorreiche Ende der Stille in Tiefenbach

Plus Das nachgeholte Festival zum 100. Geburtstag des SVT hat nicht nur die Erwartungen der Organisatoren übertroffen. Dafür hat der Verein nun eine eigene Hymne bekommen.

Von Ronald Hinzpeter

Am nächsten Tag, als wieder die übliche Stille herrschte, waren alle froh - aber nicht, weil es ihnen am Abend zuvor nicht gefallen hätte, im Gegenteil: Das "End of Silence"-Festival war ein kraftvolles Lebenszeichen der Rockszene im Illertal im Allgemeinen und des SV Tiefenbach im Besonderen, der damit sein erstes Jahrhundert als Verein feierte. Froh waren alle, dass dieses Ereignis so exzellent organisiert war, die Stimmung super und überhaupt alles gepasst hat. Obwohl nicht alle Vorzeichen dafür sprachen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen