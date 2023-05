Die Jubiläumsscheibe bleibt in Tiefenbach

Plus Alexander Blum hat beim Gau- und Jedermannschießen die ruhigste Hand. Zum Jubiläum des SV Tiefenbach wurden weitere Preise und Pokale vergeben.

Mit rund 200 Festgästen hat der Schützenverein Tiefenbach sein 125-jähriges Vereinsbestehen gefeiert. Zu den Höhepunkten in der bestens gefüllten Festhalle zählte die Preisverteilung des Jubiläumsschießens mit Gau- und Jedermannschießen und auch Ehrungen verdienter und engagierter Vereinsmitglieder.

Mit Blick auf die Jubiläumsscheibe war es beim Gau- und Jedermannschießen das Ziel, so genau wie möglich einen 125,0 Teiler zu schießen. Alexander Blum aus Tiefenbach hatte dabei das beste Händchen und legte mit zur zwei Zehntel Abstand und einem 124,8-Teiler schnell vor und sicherte sich die Widmung auf der Scheibe. Die große Scheibe erhält im Schützenheim Tiefenbach einen Ehrenplatz, die Kopie der Jubiläumsscheibe erhält der Schütze mit nach Hause.