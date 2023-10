Tiefenbach

26.10.2023

Eine Tiefenbacherin hat eine Leidenschaft: Geschenke mit Herz

Plus Carmen Graf aus Tiefenbach fertigt schon zehn Jahre lang Weihnachtspäckchen für die Hilfsorganisation Humedica. Jetzt benötigt sie dafür Unterstützung.

Von Regina Langhans

Das Besorgen von Weihnachtsgeschenken macht jeder anders: Die einen sind frühzeitig dran, andere lieber knapp vor kurz oder von vornherein spontan. Noch einmal anders läuft es bei Carmen Graf aus Tiefenbach: Sie besorgt und packt Weihnachtspäckchen das ganze Jahr, inzwischen sogar dutzendweise. Seit 2013 unterstützt die gelernte Arzthelferin ehrenamtlich die Hilfsorganisation Humedica mit Sitz in Kaufbeuren und steht als offizielle Sammelstelle für "Geschenk mit Herz" bereit. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn ab 25. November rechnet sie damit, dass Lastwagen die Weihnachtspakete abholen. Neu ist aber, dass die Tiefenbacherin beim Besorgen der Päckcheninhalte jetzt Unterstützung von außerhalb anfragt.

Denn "Angebot und Nachfrage" gingen inzwischen auseinander. An der Menge der Päckchen möchte sie festhalten und ist überzeugt, dass noch viel gut erhaltenes Spielzeug abgegeben werden könne. "Anfangs fehlten Kartons und eine Art Logistik musste sich etablieren. Nun steht alles bereit, aber die Spielsachen zum Weiterverschenken könnten ausgehen", fürchtet die 45-Jährige. Ihre bisherigen Quellen würden langsam versiegen, junge Familien aus dem Bekannten- und Freundeskreis seien wie ihre eigenen Kinder aus dem Alter heraus. "Willkommen sind außerdem kleine Kuscheltiere, Bunt- und Bleistifte, Malfarben, Hefte, Blöcke sowie Mütze, Handschuhe, Socken oder Schal", so Graf. Sie ergänzen die Liste der auf Schuhkartongröße bemessenen Artikelwahl: Körper- und Zahnpflegeprodukte sowie Süßigkeiten mit Mindesthaltbarkeit bis März 2024. Ganz wichtig auch, dass sich das Spielzeug wirklich in gutem Zustand befindet. "Was ich nicht selbst verwenden wollte, schenke ich auch nicht weiter." Puzzles teste ihre Familie auf Vollständigkeit.

