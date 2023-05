Illertissen-Tiefenbach

End of Silence: Festivalmacher hoffen auf Ende des schlechten Wetters

Die fünf Frauen von Burning Witches spielen als Höhepunkt des Tiefenbacher Festivals End of Silence.

Plus Das Rockfest "End of Silence" in Tiefenbach leidet derzeit noch unter einem schleppenden Kartenvorverkauf. Das soll sich bald ändern, hoffen die Veranstalter.

Der Blick aus dem Fenster und auf das Thermometer hat in den vergangenen Wochen nicht wenige frustriert: Das ist kein vernünftiger Frühling. Und das bleibt nicht folgenlos für Veranstalter von Freiluftereignissen. Das geplante zweite Tiefenbacher Rock-Open-Air beispielsweise leidet derzeit unter schleppendem Kartenverkauf. Chef-Organisator Edi Bannwarth hofft deshalb für das End-of-Silence-Festival auf ein Ende des schlechten Wetters: "Wenn die Sonne rauskommt, ziehen auch die Kartenverkäufe an", glaubt er.

In gewisser Weise hat der Mann vom SV Tiefenbach Verständnis für die Zurückhaltung, denn: "Es hat doch niemand Bock, Karten zu kaufen, wenn es dauernd pisst." Deshalb wünschen sich er und der Verein, dass möglichst zügig wieder die Sonne scheint, am besten dauerhaft. Das ist im angeblichen Wonnemonat Mai nicht unbedingt die Regel. Als der SVT vergangenes Jahr zum ersten Mal sein Rock-Fest ausrichtete, hingen hartnäckig dunkle Wolken über dem Platz und die Temperaturen verlangten nicht nach einem leichten T-Shirt, sondern möglichst nach einem flauschigen Hoodie. Dennoch blieb es trocken - und das wünschen sich Bannwarth und seine Vereinskollegen auch für den 19. Mai, wenn das Konzert über die Bühne gehen soll.

