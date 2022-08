Exhibitionist belästigt junge Frau bei Tiefenbach

An einem Feldweg bei Tiefenbach entblößt sich ein Mann vor einer Spaziergängerin. Die Polizei veröffentlicht eine Beschreibung des Tatverdächtigen.

Ein etwa 45 Jahre alter Mann hat am Sonntagabend eine Frau in Tiefenbach belästigt. Die Spaziergängerin war nach Angaben der Polizei gegen 20 Uhr nahe der Feldwege östlich des Autobahnparkplatzes mit ihrem Hund unterwegs. Dabei bemerkte sie einen Mann, der merkwürdig am Wegrand stand und sie beobachtete. Als sie an ihm vorbei war, zog er seine Hose herunter und begann augenscheinlich zu masturbieren.

Als die junge Frau die Flucht ergriff, folgt ihr der Mann

Die junge Frau ergriff die Flucht, konnte aber noch erkennen, dass der Mann ihr normalen Schrittes folgte. Sie verständigte Angehörige und die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte dunkelblonde, kurze Haare und auffällig von der Sonne gebräunte Haut. Der Unbekannte trug eine schwarz-graue, kurze Hose und ein graues T-Shirt mit Aufdruck. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)