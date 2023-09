Festbesucher wirft in Tiefenbach Flaschen auf Sicherheitsleute

Mit einem Trick will ein 18-Jähriger einen Freund ins Tiefenbacher Festzelt schmuggeln. Als das nicht klappt, bewirft er Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes.

Ein Festzeltbesuch ist am Samstag in Tiefenbach in handfester Auseinandersetzung geendet. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 18-Jähriger versucht, einen Freund durch einen Trick ohne Eintrittsband ins Festzelt zu schleusen. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatten das jedoch beobachtet und unterbunden. Als die beiden jungen Erwachsenen in diesem Rahmen auf ihr Fehlverhalten angesprochen wurden, entwickelte sich eine hitzige Diskussion. Diese gipfelte als der 18-Jährige aus einigen Metern Entfernung mehrere Glasflaschen auf die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes warf, berichtet die Polizei. Die Flaschen verfehlten die Beworfenen knapp und zerbarsten weniger als einen Meter entfernt auf dem Boden.

Als eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Illertissen eintraf, um den Sachverhalt festzustellen, gaben sich der 18-Jährige und sein Begleiter äußerst unkooperativ. Beide waren laut Polizei stark alkoholisiert. Der Besuch des Festzelts hatte sich nach dem Vorfall erledigt und die beiden wurden der Örtlichkeit verwiesen. Gegen den 18-Jährigen wurde aufgrund des Flaschenwurfs ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter, gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (AZ)