Gartenmauer mit blauer Farbe beschmiert

In Tiefenbach ist die Mauer eines Einfamilienhauses von unbekannten Personen verschmiert worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen vergangenem Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, in der Straße Im Wiesengrund in Tiefenbach die Gartenmauer eines Einfamilienhauses mit blauer Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden kann derzeit laut Polizei noch nicht beziffert werden. Die Polizei Illertissen hat strafrechtliche Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. In diesem Zusammenhang wird um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0 gebeten. (AZ)