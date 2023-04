Gelegenheit macht Diebe: Plötzlich ist der Maibaum weg!

Plus Da mussten die Tiefenbacher am Freitag zweimal hinschauen: Der Maibaum ist weg! Glücklicherweise melden sich die Diebe direkt. Allerdings mit einer Forderung.

Es ist ganz dunkel, als die Jungs mitten in der Nacht in Tiefenbach herumschleichen. Leise müssen sie sein, dass sie niemanden wecken. Die Diebe sind auf dem Weg zu einem landwirtschaftlichen Hof. Dort, das wissen die 28 jungen Männer, wird der Maibaum gelagert.

"Der Maibaum wurde ja schon fast provokativ da abgelegt", berichtet Victor Blank. Komplett unbewacht, auf einem Hof neben der Kirche, wartete der Maibaum auf seinen glorreichen Tag seiner Aufstellung. Die Idee, den Baum zu klauen, kam den Jungs aus Roggenburg und Umgebung schon Anfang der Woche. Es war aber auch zu verlockend, mehrere der jungen Männer fuhren täglich an dem Hof in Tiefenbach vorbei. Dort lag der Maien auf dem Boden - ohne Wache, einladend für Diebe.