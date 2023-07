Tiefenbach

06:00 Uhr

Gute Wünsche und Gottes Segen für das sanierte Bürzle-Haus

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

In Tiefenbach feiern die Vereine den Einzug in ihr neues Domizil, das sanierte Bürzle-Haus. Bürgermeister Jürgen Eisen hat einen Wunsch an alle, die das Haus nutzen.

Mit Musik, Gesang, würdigenden Worten und Gottes Segen feierten der Vereinsring Tiefenbach und Bürgermeister Jürgen Eisen „die Rückkehr der Kultur und Dorfgemeinschaft“ in das sanierte Bürgermeister-Erwin-Bürzle-Haus in Tiefenbach. Vereinsringvorsitzender Ewald Ott freute sich, dabei Familienmitglieder seiner Vorgänger Erwin Bürzle und Gerhard Leopold begrüßen zu können. Gemeinsam erbaten Pfarrerin Marit Hole und Pfarrer Andreas Specker Gottes Segen für jene, die in dem Haus ein und aus gehen. Hole betonte, Gottes Segen sei die Kraft für alle, deren eigene Kraft nicht ausreiche. Specker sprach das Segensgebet und wünschte, dass die Menschen ihre Verantwortung für die Gemeinschaft erkennen. 40 Bilder Aus der alten Schule in Tiefenbach wird ein Schmuckstück für Dorf und Vereine Foto: Regina Langhans Auch der zuständige Architekt Jochen Jakob meldete sich zu Wort, indem er die Tiefenbacher für die beachtlichen Fördergelder von 876.000 Euro für das Gebäude sowie 155.000 Euro für die Außenanlage vom Amt für Ländliche Entwicklung beglückwünschte. Künftig würden Förderungen knapper ausfallen. Derartige Projekte funktionierten auch nur mit Fördermitteln, betonte Bürgermeister Eisen und bat die Vereine, mit ihrem schönen Domizil achtsam umzugehen.

Themen folgen