Motorradfahrer fährt dicht auf - Autofahrerin spritzt ihn mit Wischwasser an

Das mit den Wischwaschanlage scheint beliebt zu sein, denn mir ist das umgekehrt schon passiert.

Autobahn, Tunnel, Geschwindigkeitsbegrenzung 80km/h, ich mit Chopper und Jet-Helm hinter einem LKW der qualmt.

Will das nicht einatmen und überhole mit 95km/h, hinter mir dann plötzlich ein Audi dem es, trotz eh schon zu schnell, nicht schnell genug geht, Lichthupe während ich den LKW überhole.

Nach dem Überholvorgang setzte ich mich rechts vor den LKW und der Audi sich vor mich wobei der die Wischwaschanlage fast leer macht, sehe gerade noch die Bremsleuchten des Audi dann nichts mehr und weiß dass hinter mir der LKW ist.

Schöne Situation nicht wahr? Da weiß man das dies 50/50 ausgeht, überfahren werden oder drauf knallen, außer der Vordermann gibt wieder Gas, was er dann glücklicher weise auch getan hat.

So viel zu die Wischwaschanlage zu betätigen wann und wie man will.

Diesen Vollhorst hätte ich damals nicht erwischen dürfen.

Antworten Melden Permalink