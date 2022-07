Motorradfahrer fährt dicht auf, Autofahrerin spritzt mit Wischwasser

Eine Autofahrerin fühlt sich in Tiefenbach von einem Motorradfahrer bedrängt und betätigt die Scheibenwischanlage. Der Mann bekommt Wischwasser ins Auge.

Eine Autofahrerin und ein Motorradfahrer sind am Donnerstagabend in Tiefenbach in Streit geraten. Anlass dafür waren laut Polizeibericht offenbar die Fahrweise des Mannes und die Reaktion der Frau.

Streit in Tiefenbach: 32-Jähriger beleidigt gleichaltrige Frau

Demnach fuhr die 32-Jährige gegen 17.40 Uhr mit ihrem Wagen auf der Graf-Kirchberg-Straße. Ihr folgte ein gleichaltriger Motorradfahrer. Der Mann fuhr offenbar sehr dicht auf, wodurch sich die Frau bedrängt fühlte. Als sie die Spritzanlage ihrer Frontscheibenwischer betätigte, bekam der Motorradfahrer Wischwasser ins Auge.

Wie die Polizei weiter mitteilt, folgte der Mann der Autofahrerin, bis diese anhielt. Es entwickelte sich ein Streitgespräch und der 32-Jährige beleidigte die Frau. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)