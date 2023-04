Notstromaggregat verschwindet aus Gartenhütte in Tiefenbach

Unbekannte Personen betreten eine Kleingartenanlage in Tiefenbach und stehlen ein Notstromaggregat. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise.

Diebe haben ein Notstromaggregat aus einer Gartenhütte in Tiefenbach gestohlen. Dass das Gerät fehlte, hat ein 59 Jahre alter Kleingartenbesitzer dem Polizeibericht zufolge am Sonntag, 2. April, gegen 18 Uhr bemerkt. Es befand sich in einer Hütte der Kleingartenanlage „Seelach“ in Tiefenbach, zuletzt gesehen wurde das Notstromaggregat am 25. März um 17 Uhr. Wie die Polizei weiter mitteilt, überkletterten bislang unbekannte Täter den Zaun des komplett umzäunten Grundstücks und gelangten so zu der unversperrten Gartenhütte. Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 bei der Polizei Illertissen zu melden. (AZ)