Radfahrerin wird bei Kollision mit einem Auto schwer verletzt

Eine Jugendliche fährt mit dem Fahrrad ungebremst auf die Gannertshofer Straße in Tiefenbach. Ein Autofahrer kann trotz Vollbremsung einen Unfall nicht verhindern.

Eine Jugendliche ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Tiefenbach schwer verletzt worden. Sie befuhr nach Angaben der Polizei gegen 16 Uhr mit ihrem Fahrrad die Straße Schillerberg in südlicher Richtung. An der Einmündung zur Gannertshofener Straße missachtete sie ein Auto, das Vorfahrt hatte und in westlicher Richtung fuhr. Laut Polizei fuhr die Jugendliche ungebremst in die querende Straße ein.

Die Polizei Illertissen hat die Ermittlungen übernommen

Der Fahrer des Wagens konnte trotz Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern. Ein Rettungsdienst lieferte die verletzte Jugendliche in ein umliegendes Krankenhaus ein. Die Polizei Illertissen hat nach dem Unfall die notwendigen Ermittlungen übernommen. (AZ)