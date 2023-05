Schützenverein Tiefenbach will Jubiläum standesgemäß feiern

Plus Seit Monaten laufen die Vorbereitungen auf die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen. Auch Helferinnen und Helfer sollen etwas von dem Fest haben.

Wenn wir feiern, dann aber auch richtig! Das ist die gemeinsame Vision, die sich im Vorbereitungsteam des Schützenvereins Tiefenbach gebildet hat. Anlass ist das 125-jährige Vereinsbestehen in diesem Jahr. Den offiziellen Part hat der Verein mit seinem Festakt am vergangenen Samstag bereits hinter sich gebracht, bei dem rund 200 Gäste die Ehrungen verdienter Mitglieder und die Preisverleihung des Jubiläumsschießens mit Gau- und Jedermannschießen miterlebten. Jetzt laufen die Vorbereitungen für die Festtage im September auf Hochtouren.

Das alles auf die Beine zu stellen ist eine Mammutaufgabe, die es erst mal zu stemmen gilt. Als Steuerungsinstrument hat der Schützenverein Tiefenbach einen Festausschuss mit rund zwölf Vereinsmitgliedern ins Leben gerufen. Dieser Ausschuss trifft sich nun schon neben dem normalen Vereins- und Sportbetrieb alle 14 Tage, um die Festlichkeiten auf die Beine zu stellen.