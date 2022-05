Schwarzbau in Illertissen darf nicht noch erweitert werden

Plus Die Stadträte sind empört über die Wünsche eines Bauherrn. Der hatte bereits Obergeschoss und Garage ohne Genehmigung gebaut - und wollte jetzt weitermachen.

Unter den Bauvorhaben, die Donnerstagabend im Bau- und Umweltausschuss der Stadt Illertissen auf der Tagesordnung standen, hat wieder einmal der Antrag eines Hausbesitzers "Im Höhlet" im Stadtteil Tiefenbach für besondere Aufmerksamkeit gesorgt. Sein Ansinnen, auf das als Schwarzbau entstandene Obergeschoss eines Hauses ein weiteres draufzusetzen und die Unterkellerung zu vervollständigen, führte zur Empörung im Gremium, das dem Vorhaben einhellig eine Abfuhr erteilte.