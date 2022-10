Tiefenbach

Schweizer Frauenpower beim Festival "End of Silence" in Tiefenbach

Plus Nachdem das erste Rockfest ein voller Erfolg war, wagt sich der SV Tiefenbach im nächsten Jahr an eine Neuauflage. Und er setzt dabei wieder auf harte Klänge.

Von Ronald Hinzpeter

Mit der Dauerruhe in Tiefenbach ist es vorerst vorbei. Nachdem das Rockfestival "End of Silence" im Mai der erhoffte Erfolg geworden war, geht es kommendes Jahr in die zweite Runde. Im Mai lässt es der SV Tiefenbach wieder krachen und schickt vier Bands der harten Art auf die Bühne. Die Verträge sind in trockenen Tüchern, demnächst beginnt der Vorverkauf. Als Hauptact hat der Verein diesmal eine Gruppe verpflichtet, wie sie zumindest im Landkreis noch auf keiner Festival-Bühne stand: ein rein weibliches Metal-Quintett aus der Schweiz. Burning Witches haben schon Wacken gerockt, da kann in Tiefenbach ja nichts mehr schiefgehen.

