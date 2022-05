Shuttle-Service zum Tiefenbacher Rock-Festival

Bei den Machern des Open-Air-Festes "End of Silence" in Tiefenbach steigt die Fieberkurve. Jetzt wartet der Verein auf seine Hymne.

Im Endspurt für das Festival End of Silence in Tiefenbach legen die Macher noch mal eins drauf: Jetzt haben sie zusätzlich einen Shuttle-Service und einen weiteren großen Parkplatz organisiert. Jedenfalls steigt so langsam die Fieberkurve, das gibt Cheforganisator Edi Bannwarth zu: Wenn das Wetter mitmacht, dann müssten sich die restlichen Karten gut verkaufen lassen. Es sei noch einiges zu haben.

Bus holt Fans am Bahnhof Illertissen ab

Hardrock und Bier bilden meist eine untrennbare Einheit. Da darf es schon mal ein Becher mehr sein. Deshalb hat der SV Tiefenbach vorgesorgt und für Bahnfahrer einen Shuttle-Service zum Festivalgelände am Schulsportplatz organisiert. Am 27. Mai startet der Bus um 16 Uhr am Illertisser Bahnhof. Er hält das erste Mal am großen Parkplatz beim Schützenheim, den die Stadt für das Festival zur Verfügung gestellt hat, sammelt dort Fans auf und fährt dann direkt zum Open-Air-Gelände. Bis 18.30 Uhr holt der Shuttle Fans ab. "Immer wenn Leute da sind, wird gefahren", sagt Edi Bannwarth. Nach dem Konzert – das Ende ist zwischen 23.30 und 24 Uhr geplant – geht es wieder zurück zum Parkplatz und zum Bahnhof. Der Bus verkehrt bis 1.30 Uhr. Mit dem Shuttle-Angebot hofft der Verein noch mehr Menschen anzusprechen, die etwa im südlichen Illertal oder im Raum Ulm/Neu-Ulm leben und lieber mit der Bahn kommen wollen als mit dem Auto.

Die Vorbereitungen treten nun in die letzte, die heiße Phase ein. 150 Helferinnen und Helfer teilen sich die verschiedenen Aufgaben. Auch die Mannschaft der AH muss ran: Die baut etwa am Mittwoch vor dem Festival auf dem Gelände die Absperrungen auf – was wiederum als ganz normale Trainingseinheit gewertet wird.

Niemand hat die Hymne für den SV Tiefenbach bisher gehört

Sehr gespannt sind Edi Bannwarth und der Vereinsvorsitzende Winfried Klöckler auf die Hymne, welche Die Taucher für den SV Tiefenbach geschrieben haben. "Aber bisher hat sie keiner von uns hören dürfen", bedauert Bannwarth, obwohl sich mancher darum bemüht hatte. Die Band möchte das Stück zum allerersten Mal beim Festival aufführen. Und wenn es den Vereinsmitgliedern gefällt, könnte es bei Festen oder Heimspielen eingesetzt werden. Bannwarth kann sich sogar vorstellen, den Torjubel damit zu untermalen, wie das etwa in größeren Stadien zum guten Ton gehört. In Augsburg ertönt beispielsweise eine rockig aufgemotzte Version des Lummerlandliedes ("Eine Insel mit zwei Bergen ...") – wenn denn mal einer trifft.

Neue Vorverkaufsstellen für das Festival

Beim Ticketverkauf hofft Bannwarth auf gutes Wetter in den Tagen vor dem Auftritt, denn dann werde der Absatz noch einmal kräftig anziehen. Bei den Vorverkaufsstellen sind noch einige dazugekommen. Bisher gab es die Karten für das Open Air mit Bonfire, den Tauchern, 5 Horse Rodeo und Scrap Heap in Tiefenbach im Laden Um’s Eck, in der Pizzeria Toscana, bei jedem Heimspiel des SVT sowie bei Eventim und Reservix. Neuerdings gehen sie auch in der "Traube" in Bellenberg über den Tresen sowie bei Heißmangel Piot in Dietenheim. Darüber hinaus sind Gruppenbestellungen möglich bei Edi Bannwarth (0173/2174961) und beim Vereinsvorsitzenden Winfried Klöckler (0171/5819157).

