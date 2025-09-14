Tier quert Fahrbahn der A7 bei Heimertingen: Autofahrerin erschrickt und reißt Lenkrad herum

Wildwechsel auf der Autobahn bei Heimertingen im Unterallgäu hat am späten Freitagabend zu einem Unfall geführt. Gegen 22 Uhr, so teilt die Autobahnpolizei Memmingen mit, fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Opel Astra auf der A7 in nördlicher Richtung, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn querte. Die Fahrerin erschrak so sehr, dass sie das Lenkrad herumriss. Daraufhin geriet das Auto ins Schleudern, krachte zunächst gegen die Mittelschutzplanke und anschließend gegen die rechte Schutzplanke. Der Opel kam schließlich stark beschädigt quer zwischen beiden Fahrstreifen zum Stehen.

Der Verkehr in Richtung Norden wurde für eine Stunde über den Standstreifen geleitet

Die 19-Jährige blieb dem Polizeibericht zufolge unverletzt, ihr Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Beide Fahrstreifen mussten bis zur Bergung des Autos für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Seitenstreifen geleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 6600 Euro. (AZ)