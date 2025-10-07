43 Jahre lang behandelte er Hunde, Katzen und mehr – dann verschenkte er sein Lebenswerk

Als Stevo Uzur im Sommer seine Kleintierpraxis schloss, war das ein emotionaler Moment. Was sollte mit der Ausstattung geschehen? 43 Jahre lang hatte er Tiere behandelt, getröstet und Leben gerettet – nun standen die Räume leer. 20 Jahre lang war die Praxis in Senden sein Lebensmittelpunkt gewesen. Lange hatten er und seine Frau Sylvie gehofft, dass jemand dort weitermachen würde. Doch ein Nachfolger hatte sich nicht finden lassen. Für die Praxis aber fand sich eine ungewöhnliche Lösung.
Senden
