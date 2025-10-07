Icon Menü
Tierarzt Uzur (Senden) verschenkt Lebenswerk: Praxisinventar geht an Tierschutzverein in Bosnien

Senden

43 Jahre lang behandelte er Hunde, Katzen und mehr – dann verschenkte er sein Lebenswerk

Stevo Uzur hat als Tierarzt in Senden aufgehört, seine Praxis lebt weiter: bei einem Tierschutzverein in Bosnien. Was er erlebte und wie es zu dem Schritt kam.
Von Pia Novak
    Stevo Uzur und Sylvie Uzur sind Katzenliebhaber. Nach ihrer Praxisschließung haben sie noch zwei Schildkröten als Haustiere. Die Praxiseinrichtung verschenkten sie an einen Tierpflegeverein in Bosnien.
    Stevo Uzur und Sylvie Uzur sind Katzenliebhaber. Nach ihrer Praxisschließung haben sie noch zwei Schildkröten als Haustiere. Die Praxiseinrichtung verschenkten sie an einen Tierpflegeverein in Bosnien. Foto: Pia Novak (2), Sammlung Kellerer (2)

    Als Stevo Uzur im Sommer seine Kleintierpraxis schloss, war das ein emotionaler Moment. Was sollte mit der Ausstattung geschehen? 43 Jahre lang hatte er Tiere behandelt, getröstet und Leben gerettet – nun standen die Räume leer. 20 Jahre lang war die Praxis in Senden sein Lebensmittelpunkt gewesen. Lange hatten er und seine Frau Sylvie gehofft, dass jemand dort weitermachen würde. Doch ein Nachfolger hatte sich nicht finden lassen. Für die Praxis aber fand sich eine ungewöhnliche Lösung.

