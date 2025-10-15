Hochwasser 2024: Höchste Feuerwehr-Auszeichnung für Tobias Hiller aus Babenhausen

Vom Hochwasser im Juni 2024 war der Landkreis Unterallgäu massiv betroffen, vor allem in Babenhausen sind viele Schäden noch immer nicht ganz beseitigt. Für seinen herausragenden Einsatz im Fuggermarkt während der Katastrophe ist Tobias Hiller nun von Innenminister Joachim Herrmann mit dem Steckkreuz ausgezeichnet worden. Das ist die höchste Ehrung, die es in Bayern für Feuerwehrleute gibt - verliehen nur alle zwei Jahre für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen, bei der Bekämpfung von Bränden oder sonstigen Notständen.

Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder sagte: „Tobias Hiller hat als Einsatzleiter in Babenhausen hervorragende Arbeit geleistet. Wir sind stolz und dankbar, dass wir bei der Bewältigung der Katastrophe auf Menschen wie ihn bauen konnten. Nur so konnten wir verhindern, dass das Hochwasser im Unterallgäu noch schlimmere Auswirkungen hatte.“ Hiller war während der Flutkatastrophe sogenannter örtlicher Einsatzleiter und damit für die Koordinierung der Einsatzkräfte verantwortlich. „Tobias Hiller hat die verschiedenen Einsätze perfekt abgewickelt und dabei stets einen kühlen Kopf bewahrt“, betonte Kreisbrandrat Alexander Möbus.

Über 400 Menschen wurden beim Hochwasser in Babenhausen evakuiert

Die Marktgemeinde Babenhausen war mit am schwersten vom Hochwasser betroffen. Anwohner mussten mit Booten und mit einem Hubschrauber aus ihren Häusern gerettet werden. Über 400 Menschen wurden in Babenhausen aus ihren Häusern evakuiert, registriert, medizinisch versorgt und betreut. 50 Personen mussten in Notunterkünften übernachten und neben Industrie- und Gewerbetrieben waren über 500 Wohnhäuser überflutet. Weitere Herausforderungen waren der Ausfall von Strom, Telefon und Mobilfunk sowie die massive Verschmutzung und Umweltbelastung durch havarierte Öltanks. (AZ)