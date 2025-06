Tödlicher Unfall auf A7: Motorradfahrer kracht in Auto und stirbt

Bei einem Unfall auf der A7 bei Altenstadt an der Iller (Landkreis Neu-Ulm) ist am Dienstagnachmittag ein 62-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der Mann war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gegen 14.10 Uhr mit seiner Sportmaschine wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Er stürzte und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen. Der Biker aus dem Kreis Günzburg zog sich beim Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Das vorausfahrende Fahrzeug, ein Nissan, fuhr laut Polizei eine 44-Jährige. Sie und drei weitere Insassen bleiben unverletzt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte nach Unfall auf A7 bei Altenstadt im Einsatz

Im Einsatz waren mehrere Polizeistreifen, darunter auch eine Drohneneinsatzgruppe der Polizei, sowie der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und die Feuerwehr Altenstadt zur Absicherung, Aufnahme auslaufender Betriebsstoffe und Hilfe bei den Aufräumungsarbeiten.

Die Autobahn war in Richtung Ulm für gut eine Stunde voll gesperrt, danach konnte der Verkehr zunächst über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es bildete sich jedoch ein kilometerlanger Stau. An der Kawasaki entstand ein geschätzter Schaden von circa 15.000 Euro. Motorrad und Auto waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (AZ/wis)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.