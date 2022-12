Torhüter Felix Thiel kehrt zum FV Illertissen zurück

Nach einem halben Jahr in Pipinsried spielt Felix Thiel wieder für den Verein, bei dem er zum Pokalhelden wurde.

Der 28-jährige Torhüter Felix Thiel kehrt in der Winterpause vom Ligakonkurrenten FC Pipinsried zum FV Illertissen zurück.

Dort gab es auf dieser Position Handlungsbedarf. Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler erklärt: „Wir mussten noch einen weiteren Mann verpflichten, da ja unser Neuzugang Michael Wagner, der die ersten acht Spiele gemacht hat, für den Rest der Saison wegen einer Schulterverletzung ausfällt.“ „ Deswegen nahm der FV Illertissen Kontakt zu Felix Thiel auf und konnte uns mit ihm und dem FC Pipinsried einigen.“

Somit kehrt Felix Thiel nach einem halben Jahr zu dem Verein zurück, mit dem er in der Saison 2021/22 den Totopokal gewonnen hat. Im Finale gegen Aubstadt war er Ende Mai der Matchwinner. Beim 5:4-Sieg des FVI parierte Thiel im Elfmeterschießen zwei Schüsse und war selbst vom Punkt erfolgreich. Anschließend wechselte der Pokalheld für ein halbes Jahr nach Pipinsried.

Thiel bestritt insgesamt 48 Spiele für den FVI bestritten und blieb dabei 16 mal ohne Gegentor. Beim FC Pipinsried hat er in dieser Runde 22 Partien bestritten. Zum erneuten Wechsel sagte er: „Ich freue mich auf die Rückkehr, das waren doch schöne und erfolgreiche Zeiten in Illertissen.“ Die erste Übungseinheit mit seiner alten und neuen Mannschaft wird er am 9. Januar beim Trainingsauftakt absolvieren.