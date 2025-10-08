Tourismus im Landkreis Neu-Ulm weiter im Aufwind

Die Gästezahlen des Landkreises Neu-Ulm erhöhten sich im Sommer deutlich. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Bayerischen Landesamt für Statistik.

Wie der Bericht des Landratsamtes zeigt, konnte der Landkreis in den Monaten von Januar bis Juli 2025 erneut ein deutliches Plus bei den Gästezahlen verzeichnen. Die Ankünfte stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent, die Übernachtungen steigerten sich um 5,4 Prozent. Besonders anzumerken ist, dass die Gesamtregion Bayerisch-Schwaben leichte Rückgänge zu verzeichnen hatte, während der Landkreis seine touristische Attraktivität weiter steigern konnte.

Zahlentechnisch liegt der Landkreis mit 176.527 Ankünften sowie 312.582 Übernachtungen sogar an dritter Stelle hinter der Stadt Augsburg (366.766 Ankünfte und 658.495 Übernachtungen) und dem Landkreis Günzburg (318.159 Ankünfte und 556.181 Übernachtungen).

Von Natur bis Kultur - die Stärken der Region

Nadine Schmieder, Tourismusbeauftragte des Landkreises macht mehrere Faktoren für den Erfolg der Tourismusregion verantwortlich. Neben Wasserattraktionen wie Badeseen und Flüssen sei die Region laut Schmieder besonders attraktiv für Radfahrer. Donauradweg, Iller-Radweg sowie der DonauTäler bieten Radsportlern gleich drei aufregende Routen, welche durch den Landkreis führen. Darüber hinaus verfügt der Landkreis über ganze sieben eigene thematische Radrouten. Wie Schmieder berichtet, wurde erst im Frühjahr solch eine Route neu eröffnet. Diese führe an mehreren Obstsortenerhaltungsgärten sowie Obstständen vorbei und kombiniert so perfekt Sport und regionale Natur.

Auch kulturell hat die Region einiges zu bieten, wie etwa die Oberschwäbische Barockstraße. Noch dazu werden von der Tourismusförderung eigene Veranstaltungen angeboten, darunter fallen beispielsweise naturkundliche Exkursionen, welche sowohl für touristische Gäste als auch Einheimische von Interesse sind. (AZ)