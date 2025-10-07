Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Tractor-Pulling: Allgäuer Team sichert sich Achtungserfolg bei EM 2025

Kellmünz/Sonsbeck

Kellmünzer Rennpilot holt beim Tractor-Pulling Achtungserfolg gegen internationale Konkurrenz

Simon Popp vom Pulling Team Allgäu holt mit Money Pit II bei der Europameisterschaft alles heraus, was fürs Team erreichbar ist. Für 2026 gibt es bereits Pläne.
Von Armin Schmid
    • |
    • |
    • |
    Mit dem zehnten Platz bei den Europameisterschaften hat das Pulling Team Allgäu einen weiteren sportlichen Erfolg erringen können. Rennpilot Simon Popp ist mit dem Money Pit II gegen die europäische Pulling-Elite angetreten.
    Mit dem zehnten Platz bei den Europameisterschaften hat das Pulling Team Allgäu einen weiteren sportlichen Erfolg erringen können. Rennpilot Simon Popp ist mit dem Money Pit II gegen die europäische Pulling-Elite angetreten. Foto: Armin Schmid

    Nach einer erfolgreichen Rennsaison hat das Pulling Team Allgäu einen weiteren Achtungserfolg geholt. Beim letzten Rennen der Saison bei den Europameisterschaften im Tractor Pulling in Sonsbeck nahe der niederländischen Grenze errangen die Puller den 10. Platz in einem stark besetzten Teilnehmerfeld. Im Vorfeld war für den Rennstall aus Schwaben bereits klar, dass selbst bei optimalem Rennverlauf nicht mehr drin sein wird.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden