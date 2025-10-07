Kellmünzer Rennpilot holt beim Tractor-Pulling Achtungserfolg gegen internationale Konkurrenz

Nach einer erfolgreichen Rennsaison hat das Pulling Team Allgäu einen weiteren Achtungserfolg geholt. Beim letzten Rennen der Saison bei den Europameisterschaften im Tractor Pulling in Sonsbeck nahe der niederländischen Grenze errangen die Puller den 10. Platz in einem stark besetzten Teilnehmerfeld. Im Vorfeld war für den Rennstall aus Schwaben bereits klar, dass selbst bei optimalem Rennverlauf nicht mehr drin sein wird.

