Technischer Defekt: Transporter brennt in Vöhringen komplett aus

Auf 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montagnachmittag bei einem Fahrzeugbrand in Vöhringen entstanden ist. Dem Polizeibericht zufolge fuhr ein 57-Jähriger gegen 15.45 Uhr mit einem Transporter durch die Stadt. In der Carl-Benz-Straße kam es zu einem technischen Defekt am Fahrzeug, sodass dieses anfing zu brennen. Der Fahrer konnte den Transporter anhalten und sich ins Freie retten. Zwei unbeteiligte Zeugen erkannten die Gefahrensituation und versuchten vergeblich mittels Feuerlöscher den Fahrzeugbrand einzudämmen. Das Fahrzeug brannte jedoch vollkommen aus.

Nach weiteren Angaben der Polizei waren an dem Einsatz neben einer Streife auch 18 Einsatzkräfte der Feuerwehren Senden und Wullenstetten beteiligt. Der Fahrer und die beiden couragiert eingreifenden Zeugen blieben unverletzt. (AZ)