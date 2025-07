Ein Mann mit dem Sinn für das Machbare: Reinhard Liedel ist tot

Die Marktgemeinde Babenhausen trauert um ihren Mitarbeiter Reinhard Liedel. Nach schwerer Krankheit ist der langjährige Marktbaumeister und Bauunternehmer im Alter von 55 Jahren verstorben.

Babenhausen trauert um Reinhard Liedel

Der gebürtige Obenhauser wuchs als ältestes von vier Geschwistern auf. Später zog er mit seiner Familie nach Babenhausen. Dort trat er am 1. Oktober 2011 seinen Dienst als Marktbaumeister an. Zahlreiche Projekte setzte Reinhard Liedel mit Sachverstand, ausgeprägtem Sinn für das Machbare sowie vorbildlichem Einsatz um. Aufgrund seiner freundlichen und hilfsbereiten Art war er bei seinen Kolleginnen und Kollegen sehr beliebt. Sechs Jahre lang engagierte er sich als Kommandant der Babenhauser Feuerwehr.

Neben seiner Frau trauern zwei Kinder mit Ehepartnern und ein Enkel sowie Verwandte und Bekannte um den Verstorbenen. Er wird am Freitag, 18. Juli, auf dem Babenhauser Friedhof beigesetzt. Der Trauergottesdienst findet um 10 Uhr in der Friedhofskapelle statt. Aus diesem Grund ist das Babenhauser Rathaus an diesem Tag ab 9.30 Uhr geschlossen.