„Fröhliche Auer überall“ hieß es Ende September für den Musikverein Au/Iller im 200 Kilometer entfernten Au am Rhein. Das Au-Treffen findet traditionell alle zwei Jahre bei einem der vier daran teilnehmenden Musikvereine statt. Dazu gehören Au am Rhein, Au im Murgtal, Au im Hexental und das hiesige Au an der Iller.

Der Partyabend dauerte bis in die frühen Morgenstunden.

Am Samstag um 7 Uhr morgens startete der Bus mit den 30 Musikerinnen und Musikern in Richtung Au am Rhein, der nördlichsten Gemeinde im Landkreis Rastatt. Nach einem geselligen Tag und einem Sternmarsch der vier Musikkapellen begann der Partyabend, der bis in die frühen Morgenstunden nicht enden wollte. Besonders die Auftritte der drei Gastkapellen und der Au-Treffen-Band des Gastgebervereins lieferten einen Abend, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. Am Sonntag wurde den Gästen die Tradition des „Schlämpelns“ nähergebracht, bei der die vier Kapellen gemeinsam durch das Dorf am Rhein marschierten und das Treffen damit gemütlich ausklingen ließen.

Nächstes Treffen in Au im Hexental.

Das Au-Treffen ist für die vier Vereine immer ein Highlight, bei dem alte Freundschaften gepflegt, neue Bekanntschaften geschlossen und Liebesgeschichten entfacht werden. Das nächste Au-Treffen findet in zwei Jahren in Au im Hexental statt. 2029 ist Au an der Iller wieder Gastgeber.

