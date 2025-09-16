Trickbetrüger zieht Seniorin einen dreistelligen Betrag aus dem Geldbeutel

Eine 86-jährige Frau ist am Montag gegen 12.30 Uhr beim Martinsbrunnen in Illertissen von einem Trickbetrüger überlistet und bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau mit ihrem Rollator unterwegs, als sie von einem Mann darum gebeten wurde, zwei Euro zu wechseln. Die Seniorin holte ihren Geldbeutel aus der Handtasche. Als sie im Münzfach suchte, griff der Unbekannte ebenfalls in das Geldfach. Die Frau wies den Mann laut Polizei zurecht und sagte, er solle seine Hände bei sich behalten. Daraufhin ging er mit normalem Schritt von der 86-Jährigen weg.

Eine eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos

Als die Frau kurz darauf in ihrem Geldbeutel nachsah, stellte sie fest, dass ein dreistelliger Eurobetrag fehlte. Die Seniorin wandte sich an eine Passantin, an der der Mann vorbeigelaufen war. Die Frau nahm die Verfolgung auf. Sie verlor den Dieb laut Polizeibericht jedoch im Bereich des Martinsplatzes an der Hauptstraße aus den Augen. Auch die hinzugerufene Polizei konnte ihn trotz eingeleiteter Fahndung nicht finden.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: etwa 50 Jahre alt und 1,70 Meter groß, schlank, schwarze Haare und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er trug einen dunkelblauen Anzug ohne Krawatte. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. Bereits Ende Juli ereignete sich ein ähnlicher Fall im Bereich des Martinsplatzes. Aufgrund der Vorgehensweise des Täters könnte hier ein Zusammenhang bestehen. Auch dies ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (AZ)