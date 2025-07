Trotz Fahrradschloss: Unbekannter stiehlt hochwertiges Rad in Kellmünz

Abgestellt, abgesperrt und dennoch gestohlen - so ist es einem Mann in Kellmünz mit seinem Fahrrad ergangen, das er wegen einer Panne am Bahnhof stehen gelassen hat. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um hochwertiges Modell. Am vergangenen Samstag unternahm der Mann eine Fahrradtour, bis er diese wegen eines platten Reifens vorzeitig beenden musste. Wie die Polizei berichtet, stellte der Mann sein Fahrrad im Bereich des Kellmünzer Bahnhofs an einem Fahrradständer ab, versperrte es mit einem Schloss und fuhr mit dem Zug nach Hause.

Die Polizei Illertissen nimmt Zeugenhinweise entgegen

Am darauffolgenden Dienstag wollte er sein kaputtes Rad in Kellmünz abholen. Doch als der Mann den Abstellplatz erreichte, musste er feststellen, dass sein Fahrrad verschwunden war. Nur das Schloss lag noch aufgebrochen am Boden. Das Fahrrad wurde somit laut Polizei im Zeitraum zwischen Samstag, 5. Juli, 10 Uhr, und Dienstag, 8. Juli, 17.40 Uhr, gestohlen. Die Polizei Illertissen bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)