TSV Babenhausen gegen SV Egg wird zum Spektakel

Lange fallen keine Tore, aber in der Schlussphase überschlagen sich vor 850 Zuschauern und Zuschauerinnen die Ereignisse.

Das erste Nachbarschaftsduell zwischen dem TSV Babenhausen und dem SV Egg nach mehr als neun Jahren entwickelte sich zu einem richtigen Spekakel. Zunächst übertraf das Interesse an diesem Spiel der schwäbischen Bezirksliga Süd alle Erwartungen. Mehr als 850 Zuschauerinnen und Zuschauer fanden den Weg ins Babenhauser Fuggermarktstadion und sie sahen ein dramatisches 2:2.

Die Partie blieb zwar lange torlos, sie war trotzdem nie langweilig. Bereits nach wenigen Minuten hatten die Gastgeber die erste richtig gute Chance. TSV-Torjäger Fathi Ademi zielte bei seiner Direktabnahme am Fünfmeter-Raum zu ungenau. Mit zunehmender Spieldauer kamen die mit personellen Problemen angetretenen Gäste aus Egg besser zurecht. Sie agierten ruhiger, abgeklärter und ganz im Stile eines Tabellenführers durchaus souverän. Torsten Schuhwerks Schuss fand zunächst nicht sein Ziel (10.), dann hatte Babenhausen Glück. Ein verunglückter Querpass landete bei Manuel Schedel, sein Zuspiel konnte wiederum Schuhwerk nicht verwerten (17.). Gleich darauf blieb noch eine SVE-Chance ungenutzt, Jan Binder sowie Thomas Hölzle behinderten sich dabei gegenseitig (20.). Zwei Minuten danach trat das Duo Schuhwerk/Schedel erneut in Aktion. Eine Flanke von Schuhwerk fand in Schedel den Abnehmer, dessen Kopfball aus kurzer Distanz wurde TSV-Schlussmann Marius Staiger jedoch überragend zur Ecke geklärt. Babenhausen kam in dieser Phase nur zu einzelnen Nadelstichen, einer hatte es jedoch in sich. Patrick Stahl und Fatih Ademi konnten aus ihrer Möglichkeit jedoch kein Kapital schlagen (37.). Im unmittelbaren Gegenzug hätten sie um ein Haar die Egger Führung mit ansehen müssen. Schedel war alleine vor Staiger aufgetaucht und konnte diesen erneut nicht überwinden.

Unentschieden zwischen TSV Babenhausen und SV Egg

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Hausherren deutlich, sie investierten mehr und hatten dementsprechend die größeren Spielanteile. Ein sehenswerter, aber zu hoch angesetzter Seitfallzieher von Patrick Stahl war die erste gute Babenhauser Möglichkeit (56.). Ein weiterer Torschuss von Sebastian Schwegle konnte ebenfalls nichts am Zwischenstand verändern (62.). Das schaffte wenig später der SV Egg. Bei einem Schedel-Freistoß und dem verunglückten Abwehrversuch von Daniel Silva Gonzalez landete der Ball noch am TSV-Querbalken (71.). Nur wenige Minuten später war es schließlich doch passiert. Nach einem Doppelpass mit Patrick Baur vollendete Schedel überlegt zum 0:1 (77.). Bevor Torsten Schuhwerk in einer turbulenten Schlussphase das vermeintlich vorentscheidende 0:2 gelang, hatten die Fuggermärktler noch eine Großchance. Roland Pfister sowie der eingewechselte Martin Moroz versagten hier fast schon kläglich (84.). Dem Tor von Schuhwerk durch einen absolut unstrittigen Strafstoß, war ein Foul von Silva Gonzalez vorangegangen (88.). Das 1:2 von Martin Moroz nur eine Minute später war der Auftakt zu einem wahren Babenhauser Sturmlauf. Zwei Mal konnte Eggs Schlussmann Christoph Wassermann, der beim Anschlusstreffer nicht unbedingt glücklich ausgesehen hatte, den Einschlag noch verhindern (89., 90.+3). Beim gerechten 2:2 Endstand, wiederum durch Martin Moroz, war Wassermann jedoch machtlos (90.+2).

Nach Einschätzung des Babenhauser Trainers Manuel Hust wäre sogar noch mehr möglich gewesen: „Wir sind im Nachhinein zufrieden und trotzdem enttäuscht. Egg war heute schlagbar.“ Der Kollege Thomas Fackler vom SV Egg sagte schmunzelnd: "Manuel Hust wird das Bier heute ganz bestimmt besser schmecken.“