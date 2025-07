TSV bleibt unter bewährter Führung von Martin Gleich und verzeichnet weiter Zuwachs

Der TSV Babenhausen freut sich über einen erneuten Mitgliederzuwachs: 1415 Erwachsene und 855 Kinder und Jugendliche gehören derzeit den sechs Abteilungen an. „Wir haben also insgesamt 2270 Mitgliedschaften und damit 23 mehr als 2024“, freute sich TSV-Präsident Martin Gleich bei der Generalversammlung.

Die Turnabteilung verzeichnet die meisten Mitglieder.

Die Turner und Turnerinnen bilden mit 354 Schülern und Schülerinnen, 65 Jugendlichen und 697 Erwachsenen immer noch die größte Abteilung im Verein. Zweitgrößte Abteilung ist Fußball mit insgesamt 412 Mitgliedern, gefolgt von Tennis (339). Der Skiabteilung gehören 301 Mitglieder an, dem Kampfsport 76, den Keglern und Keglerinnen 26.

Übungsleiter und Betreuer investierten 2479 Stunden.

Gleichs Dank ging an die zahlreichen lizenzierten Übungsleiter und Betreuer im TSV, die im vergangenen Jahr 2479 Stunden in die Trainingsarbeit, insbesondere im Jugendbereich investiert hätten: „Ein ganz besonderer Dank für deren vorbildliche, hervorragende Arbeit.“ Er appellierte an alle Abteilungen noch mehr Übungsleiterausbildungen zu fördern, denn diese seien die beste Zukunftsinvestition für die jeweilige Sparte.

Das TSV-Präsidium wurde dieses Jahr turnusgemäß neu gewählt: Präsident: Martin Gleich; Vizepräsident: Christian Ehrmann; Hauptkassier: Klaus Seidler; Hauptschriftführerin: Susanne Hust; Abteilungsleiterin Turnen: Rosemarie Gleich; Abteilungsleiter Turnspiele: Jürgen Heinzmann; Abteilungsleiter Fußball: Wolfgang Benischke; Abteilungsleiter Tennis: Markus Ammann; Abteilungsleiterin Ski: Manuela Huber; Abteilungsleiter Kegeln: Sebastian Einsiedler; Abteilungsleiter Kampfsport: Radim Tatka; Ehrenrat: Elisabeth Stölzle, Max Karl und Uli Winkler.

