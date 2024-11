TSV Pfuhl beschließt Sanierung der Tennisanlage

Beim TSV Pfuhl gibt es seit langer Zeit größere Sanierungspläne für die vereinseigene Tennisanlage. Nun ist es offiziell: Das Vorhaben und die baldige Umsetzung wurden bei der Mitgliederversammlung beschlossen.

Das in die Jahre gekommene Sportgelände soll nach Angaben des Vereins vor allem im Sanitärbereich, inklusive der Umkleiden, modernisiert werden. Daneben steht die Grunderneuerung des Hallendachs und -bodens, der Fassade und des Heizungssystems an.

Die insgesamt 84 anwesenden Versammlungsteilnehmer beauftragten den Vorstand, das Konzept umzusetzen und einen angemessenen Finanzierungsbeitrag des Hauptvereins (Baukostenzuschuss) für die Weiterentwicklung der Tennisanlage zu prüfen.

Icon Vergrößern Ein ungelöster Punkt ist nach wie vor der Platzmangel und der dringende Bedarf an einem dritten Hallenspielfeld. Nebenan stehen drei Hallenplätze des NTK. Foto: TSV Pfuhl Icon Schließen Schließen Ein ungelöster Punkt ist nach wie vor der Platzmangel und der dringende Bedarf an einem dritten Hallenspielfeld. Nebenan stehen drei Hallenplätze des NTK. Foto: TSV Pfuhl

Sowohl bei der Stadt als auch beim Landkreis Neu-Ulm sind finanzielle Bezuschussungen beantragt; ebenso Fördermittel beim Bayerischen Landessportverband. „Der TSV Pfuhl ist sehr dankbar, die Tennisanlage mit so viel Unterstützung sanieren zu können“, sagt der Vorstandsvorsitzende Jürgen Mohn.

Ein ungelöster Punkt ist nach wie vor der Platzmangel und der dringende Bedarf an einem dritten Hallenspielfeld. Es besteht immer noch großes Interesse, die Kapazitäten mit einem eigenen Neubau oder mit Optionen in der unmittelbaren Nachbarschaft, also dem NTK Neu-Ulm, zu erweitern. Hier wird man aber wohl erst im Verlaufe des neuen Jahres weitere Pläne konkretisieren können. Unabhängig davon starten die Sanierungsmaßnahmen zeitnah.

Fusion NTK Neu-Ulm und mit dem TSV Pfuhl?

Seit Jahren wird eine Fusion des Pfuhler-Vereins, der direkt neben der Anlage des Blau-Weiß-Neu-Ulm diskutiert. Doch die Neu-Ulmer wollen offenbar unabhängig bleiben. Der NTK steht in Verhandlungen mit der Stadt Neu-Ulm, die Tennishalle mit ihren drei Plätzen der öffentlichen Hand abzukaufen. Dem Vernehmen nach verlangt die Stadt eine halbe Million Euro. Das sind, so ist zu hören, 200.000 Euro weniger als das erste Angebot der Stadt. So oder so: Das ist Geld, das der Verein bisher nicht hat. (AZ)