Turbulenzen und Gags im Sekundentakt bei „Hasch mich, Genosse“

Alles rennet, rettet, hastet – aus Schillers „Glocke“ leicht entfremdet abgeguckt – hätte zu „Hasch mich, Genosse“ auch gut gepasst. Die Spielerinnen und Spieler spurten über die Bühne. Tür auf, Tür zu, der Kamin mutiert zum Fluchtweg aufs Dach, ein dicker Bücherband wird zur Allzweckwaffe, es geht die Treppe hinauf und hinunter. Kein Gag, der ausgelassen wird. Die verbalen Pointen sind bis ins kleinste Detail ausgereizt, Turbulenzen gibt's im Dauermodus bis der Vorhang fällt. Dann bricht sich minutenlanger Beifall im Vöhringer Josef-Cardijn-Haus Bahn, die Besucher feiern die neueste Inszenierung von Spectaculum 04.

Ursula Katharina Balken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sekundentakt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Turbulenz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis