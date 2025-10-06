Icon Menü
Turbulenzen und Gags im Sekundentakt bei „Hasch mich, Genosse“ von Spectaculum 04 in Vöhringen

Vöhringen

Turbulenzen und Gags im Sekundentakt bei „Hasch mich, Genosse“

Wenn ein spielfreudiges Ensemble den Komödienautor Ray Cooney auf die Bühne bringt, muss es nicht um den Erfolg bangen. Die Jugendbühne Spectaculum brilliert.
Von Ursula Katharina Balken
    Was tun mit dem geflüchteten russischen Tänzer? Von links Henri Blaas, Julius Holbein, Simone Steinhauser und Leonie Matejka.
    Was tun mit dem geflüchteten russischen Tänzer? Von links Henri Blaas, Julius Holbein, Simone Steinhauser und Leonie Matejka. Foto: Ursula Katharina Balken

    Alles rennet, rettet, hastet – aus Schillers „Glocke“ leicht entfremdet abgeguckt – hätte zu „Hasch mich, Genosse“ auch gut gepasst. Die Spielerinnen und Spieler spurten über die Bühne. Tür auf, Tür zu, der Kamin mutiert zum Fluchtweg aufs Dach, ein dicker Bücherband wird zur Allzweckwaffe, es geht die Treppe hinauf und hinunter. Kein Gag, der ausgelassen wird. Die verbalen Pointen sind bis ins kleinste Detail ausgereizt, Turbulenzen gibt's im Dauermodus bis der Vorhang fällt. Dann bricht sich minutenlanger Beifall im Vöhringer Josef-Cardijn-Haus Bahn, die Besucher feiern die neueste Inszenierung von Spectaculum 04.

