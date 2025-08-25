Turmspitze des Oberen Tors ist vorübergehend im Weißenhorner Rathaus zu sehen

Zahlreiche Menschen haben das ungewöhnliche Schmuckstück im Rathaus von Weißenhorn vermutlich schon betrachtet. Im Foyer ist derzeit die Turmspitze des Oberen Turms, die sogenannte Turmzier, zu sehen. Normalerweise lässt sich das Utensil auf dem Wahrzeichen der Fuggerstadt nur aus der Vogelperspektive oder vom Boden aus anschauen. Jetzt können Interessierte ihm so nahe kommen wie sonst nie.

Selbst in einem öffentlichen Gebäude wie dem Rathaus war es nicht ganz einfach, einen Platz für die Turmspitze zu finden. Wegen ihrer Höhe passt sie in kein reguläres Stockwerk. Neben der Treppe, die ins Obergeschoss führt, kann sie vorübergehend ausgestellt werden. Ein Schild informiert darüber und weist auf ein interessantes Detail hin.

Der Name Fritz Wörsing ist in die Wetterfahne eingraviert

Die Turmzier besteht demnach aus einer Messingkugel mit aufgesetztem gusseisernen Kreuz. Dieses wird gekrönt von einer Wetterfahne aus dem Jahr 1564. Das Gebäude selbst ist noch deutlich älter. Das Obere Tor ist ein wichtiger Teil der Stadtbefestigung aus dem Spätmittelalter. Erbaut wurde es im Jahr 1470. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das markante Bauwerk mehrfach renoviert.

Momentan wird bekanntlich der gesamte Gebäudekomplex umfangreich saniert. Denn die Zufahrt ins Herz der Weißenhorner Altstadt durch das Tor soll auch noch langfristig möglich sein. Auch das alte Rathaus und das ehemalige Woll- und Waaghaus werden instandgesetzt und für die künftige Nutzung als „FuggerStadtMuseum“ sowie als Kulturzentrum vorbereitet.

Eine der letzten größeren Sanierungen des Oberen Tors fand laut der Beschreibung der Turmzier in den Jahren 1920 bis 1923 statt. Davon zeugt eine Gravur in der Wetterfahne: Neben der Jahreszahl ist der Name Fritz Wörsing eingraviert. Vermutlich war der örtliche Spenglermeister damals für die Restaurierung der Turmzier verantwortlich. Es sei allerdings nicht bekannt, ob sie damals ebenfalls vom Turm genommen wurde, schreibt das Heimatmuseum.