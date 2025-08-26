Jetzt funkeln die Zeiger der Turmuhr wieder im Sonnenlicht 

Turmuhrenbauer Uwe Eisenhartaus Möglingen und sein Mitarbeiter haben am Dienstagmorgen die Ziffernblätter und Zeiger für Sankt Martin nach Illertissen gebracht Im Baustellenaufzug wurden die vier restaurierten 30 Kilogramm schweren Zinkblechscheiben einzeln nach oben befördert und mit Edelstahlschrauben und Messingunterlagscheiben wieder am Kirchturm angebracht. Die neu vergoldeten barocken Zeiger aus getriebenem Kupfer sind über eine Welle mit dem im Turmoktogon liegenden Uhrwerk verbunden. Es handelt sich um eine elektrische Uhr, die per Funk gesteuert wird. Noch stehen alle Zeiger auf zwölf und warten darauf, von der Firma Pechmann in Gang gebracht zu werden. Das westliche der im Original renovierten Ziffernblätter von 1982 hält nun auf der Rückseite eine Besonderheit versteckt: Wie beim Vorgängermodell wurde wieder eine Zeittafel angebracht. Die Illertisser Firma Gutjahr hat sie gefertigt, beschriftet und gestiftet. Foto: Regina Langhans

