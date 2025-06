Geplante Flüchtlingsunterkunft am Gänsberg in Babenhausen kommt doch nicht

Im Mehrfamilienhaus am Gänsberg 9 entsteht doch keine vorübergehende Unterkunft für Geflüchtete. Eine Überprüfung durch die Regierung von Schwaben habe ergeben, dass kein Bedarf an weiteren Unterkünften besteht. Deshalb könne auf die geplante Einrichtung in Babenhausen verzichtet werden, teilte Bürgermeister Otto Göppel am Mittwochabend dem Marktrat mit. Die Stimmung in der Nachbarschaft war zuvor aufgeheizt und der Ärger im Gremium der Gemeinde groß. Die Entscheidung kommt für viele überraschend.

