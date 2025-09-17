Icon Menü
Überwindung von Depressionen im Alter: Hilfe für Trauernde im Kreis Neu-Ulm

Illertissen/Neu-Ulm

Wenn die Seele im Alter leidet: Aus der Trauer in die Depression und zurück ins Leben

Fast jeder Fünfte über 65 Jahre leidet an Depressionen, oft wegen des Verlusts geliebter Menschen. Der Sozialpsychiatrische Dienst im Kreis Neu-Ulm hilft.
Von Sebastian Mayr
    18 Prozent der Menschen über 65 Jahre leiden an Depressionen. Eine häufige Ursache ist der Verlust nahestehender Menschen. Foto: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild)

    Über zwei Jahre pflegte eine ältere Frau ihren schwerkranken Mann liebevoll. Wegen der hohen Belastung und der vielen durchwachten Nächte klappte sie schließlich zusammen. Sie musste stationär aufgenommen werden und konnte nicht bei ihrem Mann sein, als dieser starb. Dieser Umstand verursachte eine tiefe Trauer, die in einer drei Jahre andauernden Depression mündete. Die Frau konnte ihren Haushalt nicht mehr führen, konnte keine wichtigen Termine mehr wahrnehmen, konnte nicht mehr Autofahren. Brigitte Wowra vom Sozialpsychiatrischen Dienst im Kreis Neu-Ulm erzählt diesen Fall. Und sie schildert, wie es gelang, dass die Trauernde von ihrem Sofa aufstand und sich wieder hinter das Steuer eines Autos traute.

