Nach Angriffen auf die Polizei: Lassen sich Poser-Treffen auf legale Beine stellen?

Was tun gegen die illegalen Treffen der Poser- und Tuning-Szene im Großraum Ulm? Lassen sich die Zusammenkünfte nicht auf legale Beine stellen? Wie wäre es mit einem Art „Spielplatz“ für die Auto-Liebhaber, auf dem sie ihre Motoren aufheulen und driften können? Geht das überhaupt? Und besteht hier grundsätzlich ein Interesse? Nachdem es jüngst in Altenstadt auf dem Gelände des ehemaligen Aldi-Zentrallagers im Rahmen eines solchen Treffens zu Angriffen auf die Polizei gekommen war, stellen sich diese Fragen mehr denn je. Doch die Antworten und Reaktionen der beteiligten Akteure lassen nur ganz wenig Hoffnung zu.

Ein Organisator der Poser-Treffen im Raum Ulm hatte unserer Redaktion im Juli berichtet, dass sie im Donautal einen ausreichend großen und von Wohngebieten weit entfernten Platz gehabt hätten. Über Monate habe dort alles wunderbar funktioniert. „Die Stadt Ulm ist jedoch aufmerksam darauf geworden und vertreibt uns regelmäßig von dort und droht mit Anzeigen“, schrieb der Auto-Liebhaber unserer Redaktion, der auch beim jüngst eskalierten Treffen in Altenstadt dabei war. Sein Ziel sei es, „natürlich eines Tages endlich legale Sachen zu organisieren“. Doch dazu kam es bislang nicht. „Uns wird keine andere Wahl gelassen, wenn die Polizei uns immer wieder aus den Industriegebieten, wo wir erstmal niemanden stören, vertreibt.“

Es gibt keine Gespräche zwischen der Stadt Ulm und der Poser-Szene

Bei der Stadt Ulm nachfragt, inwiefern die Verwaltung, insbesondere das Ordnungsamt, in Kontakt mit der Szene stehe oder es Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern aus deren gibt, auch hinsichtlich möglicher Flächen, wo die Poser und Tuner sich treffen und gegebenenfalls auch ihre Drifts ausüben können, heißt es kurz und knapp: „Seitens des Kommunalen Ordnungsdienstes gibt es solche Gespräche nicht.“

Icon vergrößern Auf und rund um das Gelände des ehemaligen Aldi-Zentrallagers in Altenstadt hatten sich jüngst bis zu 200 Fahrzeuge aus der Poser- und Tuner-Szene versammelt. Foto: Michael Kroha Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf und rund um das Gelände des ehemaligen Aldi-Zentrallagers in Altenstadt hatten sich jüngst bis zu 200 Fahrzeuge aus der Poser- und Tuner-Szene versammelt. Foto: Michael Kroha

Die Ulmer Polizei lässt schriftlich mitteilen, dass die Zusammenkünfte der Posing-Szene „ohne Absprache mit der Polizei oder Duldung von der Polizei“ erfolgten. Ihnen eine Fläche zum Driften, die Polizei nennt es „Veranstaltungsraum für riskante Fahrmanöver“, zur Verfügung zu stellen, wird „kritisch“ gesehen. Schließlich solle der Straßenverkehr „durch defensives Fahrverhalten geprägt sein“. Driften, Reifen quietschen und qualmen lassen, diene jedoch nicht der Verkehrssicherheit. Aus Sicht des Polizeipräsidiums Ulm besteht darüber hinaus die Gefahr, dass auf Übungsplätzen erworbene „Driftkompetenzen“ mit dem eigenen Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr angewandt werden.

Poser aus Raum Ulm hält Verbot ihrer Treffen für Verstoß gegen das Grundgesetz

Für den Szene-Kenner war insbesondere das von der Stadt Ulm erlassene Verbot des Poser-Treffens im Juli ein Verstoß gegen das Grundgesetz und begründete das mit dem Versammlungsrecht. Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung im Neu-Ulmer Landratsamt aber erklärt, dass es sich hierbei nicht um eine Versammlung handelt, sondern vielmehr um eine Veranstaltung handelt. Eine Versammlung liege nur dann vor, wenn es sich um eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen handelt, die gemeinsam und öffentlich eine Meinung kundtun oder bilden wollen. Dabei müsse die Meinungsbildung ein politisches, weltanschauliches oder gesellschaftliches Anliegen betreffen.

Bei einem sogenannten „Tuner-Treffen“ steht nach Ansicht der Kreisverwaltung in der Regel der Austausch untereinander sowie das Präsentieren von Fahrzeugen im Vordergrund - also der Veranstaltungsgedanke. „Da kein entsprechender Versammlungszweck vorliegt, handelt es sich hierbei nicht um eine Versammlung im Sinne des Grundgesetzes.“ Dementsprechend liege die Zuständigkeit auch nicht im Landratsamt und im Fachbereich Sicherheit und Ordnung. Die Zuständigkeit für die Durchführung von Veranstaltungen liegt grundsätzlich bei den jeweiligen Kommunen.

Polizei hält legale Poser-Treffen für „aussichtsloses Unterfangen“

Vom für den Kreis Neu-Ulm zuständigen Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten lässt eine Sprecherin von den für die Szene zuständigen Beamten ausrichten, dass seitens der Poser-Gruppierungen „kein großes Interesse“ zu einer Kontaktaufnahme besteht. Weder im Voraus noch direkt vor Ort, wenn zum Treffen kommt. Den Poser eine Art „Spielplatz“ bereitzustellen, scheint schwierig bis nicht möglich zu sein. Die Drifts seien zu gefährlich. Die Gefahr, dass die Fahrzeuge außer Kontrolle geraten, ist zu groß. Eine Veranstaltung, bei der solche Manöver durchgeführt werden, werde niemals genehmigt, so die Polizeisprecherin. Insofern gilt es als „aussichtsloses Unterfangen“, solche Treffen auf legale Beine zu stellen, weil es nicht unter „sicherheitsrechtlichen Auflagen“ stattfinden kann. „Wir sind daran interessiert, dass es nicht zu solchen Veranstaltungen kommt.“

Aldi Süd, dem das besagte Areal in Altenstadt weiterhin gehört, bedauert die Vorkommnisse auf dem ehemaligen Lagergelände und will die Sorgen der Anwohnerinnen und Anwohner „sehr ernst“ nehmen. Das Unternehmen steht nach eigenen Angaben bereits im Austausch mit der Stadt und der Polizei, um gemeinsam geeignete Maßnahmen zu prüfen. Nähere Angaben könnten daher aktuell nicht gemacht werden.