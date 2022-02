Er raste durch die Ulmer Olgastraße: Mann wegen illegalen Autorennens verurteilt

Drei junge Männer stehen wegen eines illegalen Autorennens in der Olgastraße vor dem Amtsgericht Ulm. Den Vorwurf streiten sie ab.

Es klingt ein wenig wie aus einem Actionfilm: Mindestens drei Sportwagen sollen in der Nacht zum 8. März 2020 durch die Olgastraße in Ulm gerast sein und ein Kräftemessen veranstaltet haben. Ein weißer Mercedes AMG, ein schwarzer Mercedes C-Klasse und eine rote Corvette. Die Polizisten sehen dahinter ein illegales Autorennen mit überhöhter Geschwindigkeit, die Angeklagten und ihre Verteidiger schweigen oder streiten den Vorfall ab. Nur einer möchte sich äußern.

Ein 26-Jähriger sei mit seiner damaligen Freundin auf einem Date gewesen, danach wollten sie mit seinem schwarzen Mercedes noch eine Runde durch die Ulmer Innenstadt drehen. "Gucken, was noch geht", sagt er. Auf der Olgastraße, in der die Geschwindigkeit nachts auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt ist, wurde er von einem weißen Mercedes und einer roten Corvette überholt. Von den lauten Motorengeräuschen habe er sich reizen lassen, selbst hochgedreht und schnell wieder abgebremst. "Ich habe gleich realisiert, dass das falsch ist", sagt er. Kurz darauf habe ihn die Polizei angehalten und die Teilnahme an einem illegalen Rennen vorgeworfen.

In der Ulmer Poserszene steht der Motorensound im Vordergrund

Auf die Frage der Staatsanwältin, was ihn gereizt habe, antwortet er: "Der Sound. Ich wollte meinen Motor auch hören." Als Kfz-Mechatroniker liebe er Autos und auch schnell zu fahren, dafür verwende er aber die Autobahn. Laut seiner Aussage bei der Polizei ging es darum, "wer den Lautesten hat".

Ein weiterer Beteiligter, der ohne Fahrerlaubnis fuhr, gab bei der Aufnahme des Falls im März 2020 gegenüber den Polizeibeamten sofort zu, dass er keinen Führerschein habe. Dieser war dem 29-Jährigen entzogen worden. Der weiße AMG war nicht seiner. Die Anklage wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sehe er demnach ein, so sein Anwalt. Zu den Polizisten sagte er damals, man müsse schon "ganz schön große Eier haben", um dann an einem Rennen teilzunehmen. Der dritte Angeklagte, ein 24-Jähriger, möchte keine Aussage machen.

Laut den Polizeibeamten habe sich der Fall anders zugetragen. Auf Höhe der Theater-Kreuzung hörten sie Motoren laut aufheulen. Anschließend rasten drei bis fünf Fahrzeuge an ihnen vorbei, die sich im Slalom durch die anderen Autos bewegten. Um sie einzuholen, musste der Beamte das Gaspedal "bis zum Bodenblech durchdrücken". Obwohl die Polizisten mit etwa 116 Kilometern pro Stunde auf den Straßenbahngleisen fuhren, gelang ihnen das Stoppen der Wagen erst, als der Verkehr zum Stocken kam.

Die Olgastraße sei in der Poserszene beliebt für das Kräftemessen und kurze Rennen mit großen Motoren, so ein Polizeibeamter. Die Situation, die die Beamten beobachtet hatten, wäre durch das Slalomfahren zwischen Unbeteiligten "saugefährlich" gewesen. In ihrer Erinnerung waren es zwei weiße und ein schwarzer Mercedes und eine rote Corvette. Ein weißer Mercedes kam davon, den Rest konnten sie mit Unterstützung der Kollegen anhalten.

Prozess gegen Raser in Ulm: Das Urteil der Richterin ist eindeutig

Die damalige Freundin des 26-Jährigen und ein Freund des Corvette-Fahrers sind ebenfalls geladen. Beide waren damals Beifahrer, beide können sich nur an wenig erinnern. Immer wieder hört die Vorsitzende Richterin Susanne Brückner auf ihre Fragen den Satz "ich kann mich nicht erinnern". Das nimmt sie den beiden nicht immer ab. Während die Aussagen der Ex-Freundin an manchen Stellen nicht zusammenpassen, betont der Beifahrer, er habe während der gesamten Fahrt auf sein Handy geschaut und nichts mitbekommen. Warum sein Freund eine rote Corvette fährt und nicht sein eigenes Auto, das will er ihn nicht gefragt haben. "Das kann er seiner Oma erzählen", sagt die Richterin bei der Urteilsbegründung.

Richterin Brückner ist sich sicher: Die Männer waren auf jeden Fall zu schnell unterwegs. Mit 60 Kilometern pro Stunde wären sie immer noch doppelt so schnell gewesen, wie erlaubt. Da es zwei weiße Mercedes gab, kann der 29-Jährige nur für das Fahren ohne Fahrerlaubnis belangt werden. Er muss 1200 Euro zahlen. Der 26-Jährige wird freigesprochen, da eine Teilnahme am Rennen nicht bewiesen werden kann. Die rote Corvette war auf jeden Fall am Slalomfahren beteiligt. Der 24-Jährige wird für das illegale Straßenrennen verurteilt. Ihn erwarten eine Geldstrafe von 3600 Euro und ein Fahrverbot von acht Monaten. "Nächstes Mal leihen Sie sich ein unauffälligeres Auto", sagt Brückner. Sie sehe keinen anderen Grund, sich eine rote Corvette auszuleihen, ohne "auf dicke Hose" zu machen. "Ob Männlichkeitsgehabe oder Rituale, Sie sind doch kein tollerer Typ deswegen", sagt sie.