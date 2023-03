Firma Wieland plant riesigen Solarpark bei Erbach

Auf einer 24 Hektar großen Fläche im Westen von Erbach sollen Photovoltaikanlagen Strom für Wieland produzieren. Die Vorbereitungen laufen bereits.

Keine zehn Kilometer vom Hauptsitz der Firma Wieland im Ulmer Donautal entfernt soll einer der größten zusammenhängenden Solarparks in Süddeutschland entstehen. Die 24 Hektar große Fläche liegt in der benachbarten Stadt Erbach. In einer Pressemitteilung informiert der Anbieter von Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen, der auch ein Werk in Vöhringen betreibt, über das Vorhaben, das bis 2024 umgesetzt werden soll.

„Eigenstromerzeugung durch Photovoltaik ist ein essenzieller Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie“, sagt Erwin Mayr, CEO der Wieland-Gruppe. Aus diesem Grund rief Wieland nach eigenen Angaben Flächeneigentümer dazu auf, für die Stromerzeugung geeignete Grundstücke zu melden. „Die Resonanz war und ist enorm. Die Fläche in Erbach bietet sich aus zwei Gründen für den Start in die eigene Stromerzeugung an", schildert Mayr. "Zum einen befindet sie sich quasi vor der Haustür und zum anderen liegen wichtige Baubeschlüsse bereits vor, sodass wir zeitnah mit der Umsetzung beginnen können.“

Die Anlage würde die CO 2 -Emissionen um rund 18.000 Tonnen senken

Für Wieland lohnt sich die geplante Investition im Westen Erbachs: Der erwartete Stromertrag von 26 Gigawattstunden pro Jahr entspricht sechs Prozent des Jahresbedarfs der Wieland Werke AG. Darüber hinaus trägt der geplante Solarpark laut Pressemitteilung künftig zu einer Reduktion von rund 18.000 Tonnen der jährlichen CO 2 -Emissionen bei. Das entspricht vier Prozent der Emissionen der Wieland-Gruppe, die durch die Nutzung von eingekauftem Strom entstehen. „Mit diesem Projekt kommen wir unserem Ziel, bis 2045 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, wieder einen großen Schritt näher“, sagt Mayr.

Noch in diesem Jahr sollen die Komponenten für die Photovoltaik-Anlage bestellt werden, eine Inbetriebnahme wäre dann eventuell schon im zweiten Quartal des Jahres 2024 möglich. (AZ)