Ulm

18:30 Uhr

Finale der TV-Show: Die neue Shopping Queen von Ulm steht fest

Die Entscheidung ist gefallen: Die neue Shopping Queen von Ulm ist in der gleichnamigen Vox-Sendung gekürt worden.

Plus Am letzten Tag der Show aus Ulm ging die Dietenheimerin Jessica Knöpfle einkaufen. Wie sie abgeschnitten hat und wer am Ende die Krone holte.

Von Rebekka Jakob

Wenn Kettershausens Bürgermeister Markus Koneberg vor der Frage stehen sollte, was er zum nächsten wichtigen Termin anziehen soll, kann er auf den Rat von Stardesigner Guido Maria Kretschmer zurückgreifen. Denn das Herrenjackett, das seine Sekretärin Jessica Knöpfle als Kandidatin der Sendung Shopping Queen gekauft hat, könne sich der Rathauschef auch mal ausleihen, befand der Designer und Moderator der TV-Show. Als fünfte und letzte Kandidatin der Woche in Ulm ging die Dietenheimerin ins Rennen, am Freitag wurde zudem die Siegerin verkündet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

