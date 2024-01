Ulm

Gute Vorsätze beim Ausgehen: Vier Tipps für alkoholfreie Cocktails in Ulm

Im achten Stockwerk des "Me and All"-Hotels am Ulmer Bahnhof ist die Bar der "Über Bar" gut bestückt.

Plus Weniger Alkohol trinken: ein Klassiker unter den Neujahresvorsätzen. Beim Weggehen fällt das oft schwer. Diese Bars in Ulm bieten alkoholfreie Cocktails an.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Weihnachten und Silvester sitzen schwer in den Knochen. Der eine oder die andere wird über die Stränge geschlagen haben. Das neue Jahr eignet sich hervorragend, um einen guten Vorsatz in die Tat umzusetzen: Es muss nicht immer Schnaps und Likör sein. Wer bei einem Cocktailabend nüchtern bleibt, tut seiner Gesundheit etwas Gutes. Außerdem macht man sich bei seinen Begleitungen beliebt, weil man am Ende des Abends den Fahrdienst übernehmen kann.

Bei diesen Adressen kann man nebenher neue Dinge ausprobieren. Ganz ohne Bier, Wein und Spirituosen, kommen diese besonderen Getränke aus. "Mocktail" nennt man Cocktails ohne Alkohol. Das "M" am Anfang des Wortes kommt vom englischen Wort "to mock" – also nachahmen. Hier stehen leckere alkoholfreie Cocktails auf der Barkarte.

