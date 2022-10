Ulm

18:30 Uhr

In Iran zu Tode verurteilt: So erlebt Milad Darwish die Proteste

In seiner Heimat Iran wurde Milad Darwish zum Tode verurteilt.

Plus Milad Darwish flüchtete 2015 aus Iran nach Ulm. In seiner Heimat wurde er zum Tode verurteilt und gefoltert. Nun ruft er zur Solidarität auf.

Von Laura Mielke

Die Nachrichten um den Tod von Jina Mahsa Amini lösten in Iran eine große Protestbewegung aus. Die 22-jährige Kurdin wurde von der Sittenpolizei verhaftet, weil sie ihren Hidschāb zu locker trug. Zwei Stunden später kam sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und starb. Milad Darwish war selbst bereits in iranischer Gefangenschaft. Heute lebt er in Ulm und kämpft von Deutschland aus für die Freiheit seines Landes. Dort hat er Schreckliches erlebt.

