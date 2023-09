Illertalbahn soll in Zukunft bis Oberstdorf elektrisch fahren

Es ist geplant, die Bahnstrecke nicht nur von Ulm bis Kempten, sondern bis Oberstdorf vollständig zu elektrifizieren. Was das für die Passagiere bedeutet.

Die Bahnstrecke von Ulm über Kempten bis Oberstdorf soll vollständig elektrifiziert werden. Das hat Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter am Mittwoch bei einem Besuch im Landkreis Oberallgäu angekündigt. "Wir möchten die Illertalbahn bis nach Oberstdorf elektrifizieren. Damit kann der Regionalexpress von Ulm nach Oberstdorf elektrisch fahren und die Fernzüge können ohne Dieselloks das Oberallgäu erreichen", wird Bernreiter in einer Mitteilung zitiert. "Das ist ein großer Beitrag zum Klimaschutz in dieser wichtigen Urlaubsregion." Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller nannte das einen "Meilenstein für die Verkehrswende im Allgäu".

Ziel ist auch eine höhere Streckengeschwindigkeit

Bereits 2020 hatte der Freistaat die Deutsche Bahn (DB) mit der Planung für die Elektrifizierung der Bahnstrecke Ulm – Memmingen – Kempten beauftragt. In den Planungsauftrag wurden weitere Verbesserungen wie zweigleisige Abschnitte und eine Erhöhung der Streckengeschwindigkeit integriert. Inzwischen ist die Vorplanung nahezu abgeschlossen und voraussichtlich noch heuer kann die Beauftragung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung erfolgen.

Dieses Modell möchte der Freistaat nun auch auf den südlich angrenzenden Abschnitt von Kempten über Immenstadt nach Oberstdorf übertragen. Neben der Streckenelektrifizierung sollen weitere Veränderungen in die Planung integriert werden, um ein Fahrplankonzept mit kürzeren Reisezeiten und zusätzlichen Haltepunkten zu ermöglichen. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die Stadt Kempten und der Landkreis Oberallgäu geben hierzu ein gemeinsam finanziertes Gutachten in Auftrag. Wenn die Ergebnisse Mitte 2024 vorliegen, möchte der Freistaat die DB mit der Planung der Elektrifizierung und der weiteren Ausbauten der Infrastruktur beauftragen. (AZ)