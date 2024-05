Ansbacher und Treu leiten jetzt den Verein Regio-S-Bahn Donau-Iller

Der Ulmer Oberbürgermeister und die Neu-Ulmer Landrätin lösen Gunter Czisch und Thorsten Freudenberger an der Spitze des Vereins hinter der Regio-S-Bahn ab.

Der Verein Regio-S-Bahn Donau-Iller hat ein neues Führungsteam: Martin Ansbacher, Oberbürgermeister der Stadt Ulm, wurde zum Vorstandsvorsitzenden und Eva Treu, Landrätin des Landkreises Neu-Ulm, als stellvertretende Vorstandsvorsitzende einstimmig gewählt. Wie der Verein mitteilt, bedankt sich der gesamte Vorstand beim bisherigen Vorstandsvorsitzenden Gunter Czisch, Oberbürgermeister a.D. der Stadt Ulm, und beim bisherigen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Thorsten Freudenberger, ehemaliger Neu-Ulmer Landrat, für ihre langjährige Tätigkeit und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Gunter Czisch hat demnach in seiner neunjährigen Amtszeit viele Themen im Rahmen des Regio-S-Bahn-Projektes auf baden-württembergischer Seite vorantreiben können, genauso wie es Thorsten Freudenberger auf bayerischer Seite gelang, wichtige Weichenstellungen für dieses Projekt vorzunehmen. Das neue Führungsteam werde sich zusammen mit den weiteren Vorstandsmitgliedern weiterhin mit großem Engagement für die Weiterentwicklung des regionalen Schienenverkehrs einsetzen und für eine verbesserte Mobilität in der Region einbringen, teilt der Verein mit.

Mehrere Städte und Landkreise sind Mitglied im Verein

Martin Ansbacher wird in der Mitteilung mit folgenden Worten zitiert: „Bereits meinem Amtsvorgänger war es ein großes Anliegen im Rahmen des länderübergreifenden Projektes Regio S-Bahn Donau-Iller, die Weiterentwicklung des Nahverkehrs auf der Schiene für die Region voranzutreiben. Diese zentrale Aufgabe für die zukunftsfähige Entwicklung des öffentlichen Verkehrs auf der Schiene möchte ich aufgreifen und weiterführen.“ Eva Treu fügt hinzu: „Die Region Ulm/ Neu-Ulm ist für die Menschen ein zusammenhängender Lebens- und Arbeitsraum. Daher kommt für uns in der Region auch nur eine gesamthafte, länderübergreifende Entwicklung des Verkehrsangebots in Betracht. Aus diesem Grund habe auch ich gerne die Aufgabe der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des Regio S-Bahn Vereins übernommen, um weiterhin mit allen Partnern in der Region, aber auch mit den Ländern und dem Bund am gemeinsamen Ausbau des Schienenverkehrs im Rahmen des Regio S-Bahn Projektes zu arbeiten und so das zukünftige Rückgrat des ÖPNV in der Region weiter auszubauen.“

Gründungs- und Vorstandsmitglieder des Vereins sind die Landkreise Alb-Donau-Kreis, Biberach, Günzburg, Heidenheim, Neu-Ulm und Unterallgäu sowie die Städte Memmingen, Neu-Ulm und Ulm. Seit Anfang 2021 ist der Ostalbkreis weiteres Vorstandsmitglied. Zusammen haben sie als institutionellen Rahmen für die Projektumsetzung den Verein Regio-S-Bahn Donau-Iller gegründet. Dieser zählt mittlerweile 93 Mitglieder, hat seit Juni 2016 eine Geschäftsstelle in Ulm und steht allen Gebietskörperschaften sowie Institutionen im Kooperationsgebiet offen. (AZ)